МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Ассоциация "Совет производителей энергии" при консолидации сетевых активов предлагает установить условие — не допускать роста "котлового" тарифа выше прогноза социально-экономического развития РФ, сообщает ассоциация.

"Предлагается однозначно закрепить в проекте в качестве основного критерия для одобрения сделки по приобретению сетей недопустимость превышения сетевого тарифа выше темпа роста, установленного прогнозом социально-экономического развития РФ", — говорится в сообщении.

Во вторник на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике обсуждался проект постановления по вопросам консолидации электросетевых объектов в территориальных сетевых организациях.

Предлагаемый проект предусматривает, что в результате покупки сетевых объектов возможен рост "котлового" сетевого тарифа выше темпа роста, установленного прогнозом социально-экономического развития РФ. "Котловой" тариф — это тариф крупной в регионе сетевой организации, который сформирован с учетом тарифов более мелких сетевых организаций.

Производители также предлагают ввести критерий внутренней эффективности покупателя, который должен оцениваться как на стадии предварительной оценки возможности сделки, так и задаваться в качестве показателя к достижению после совершения сделки.

"Установление такого критерия позволит предотвратить совершение сделки неэффективным покупателем, а также позволит в перспективе привести к сокращению издержек и, как следствие, к снижению стоимости услуг по передаче электроэнергии для потребителей", — отмечается в сообщении.