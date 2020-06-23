МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ предлагает законопроект, позволяющий участникам обществ с ограниченной ответственностью (ООО) проводить общие собрания для обсуждения важных вопросов в заочной форме, об этом сообщается на сайте министерства.

"Минэкономразвития подготовило законопроект, позволяющий проводить общие собрания участников обществ с ограниченной ответственностью в заочной форме", — говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно документу на таких собраниях члены общества будут вправе утвердить годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы.

"В свою очередь участники акционерных обществ согласно законопроекту получат возможность продлить срок подписания протоколов по итогам проведения общих собраний акционеров и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) АО", — также говорится в сообщении.

Добавляется, что законопроект станет одной из мер, направленных на оптимизацию бизнес-процессов в условиях пандемии коронавируса, а срок, на который предлагается распространить предлагаемые нормы, установлен до конца текущего года.