МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Заявленные президентом РФ Владимиром Путиным меры поддержки IT-отрасли будут способствовать возвращению IT-бизнеса из-за рубежа в Россию и росту экспорта российского программного обеспечения (ПО), считает исполнительный директор Ассоциации производителей программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Ренат Лашин.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и снизить ставку страховых взносов бессрочно до 7,6% с нынешних 14%. По словам Путина, она будет одна из самых низких в мире. Он также предложил бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с нынешних 20%.

По словам эксперта, поддержана самая ожидаемая для бизнеса мера — снижение страховых взносов с 14% до 7,6%. Представители IT-индустрии — высококвалифицированные работники, имеющие высокий уровень зарплат.

"На сегодня расходы на ФОТ (фонд оплаты труда — ред.) IT-компаний составляют порядка 80% в общих расходах организаций, поэтому снижение страховых платежей очень поможет поддержать отрасль и сохранить кадры. А бессрочное продление данной меры обеспечит конкурентоспособность наших компаний на мировом рынке. В целом, налоговый маневр с предложенными параметрами будет способствовать возвращению IT-бизнеса из-за рубежа в Россию, росту экспорта российского ПО", — рассказал Лашин РИА Новости.

Он отметил, что озвученные президентом меры являются очень важными для поддержки отрасли. Снижение налога на прибыль с 20% до 3% в долгосрочной перспективе даст хороший эффект и повысит устойчивость компаний.

По словам собеседника агентства, на данный момент ситуация с финансовыми поступлениями носит удручающий характер. "Согласно опросам участников Ассоциации, в апреле-мае 2020 года прибыль упала на 45-47% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года, и есть уверенность в том, что это падение будет усиливаться", — пояснил эксперт.

По словам Лашина, все это создает предпосылки для сокращения кадров, их оттока за рубеж, несмотря на все усилия компаний-работодателей. IT-отрасль пока не была признана пострадавшей от пандемии и, соответственно, получение льгот по аренде на 50%, отсрочки по налогам на год, доступных субсидий на зарплату своим квалифицированным и довольно дефицитным специалистам IT-компании получить не могут.

"Следует также отметить, что в постановлении правительства № 582 о предоставлении субсидий системообразующим организациям отсутствует направление деятельности, связанное со сферой IT, что не позволяет включенным в перечень системообразующим IT-организациям воспользоваться уже принятыми постановлением мерами поддержки", — заключил эксперт.