МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. "Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете" за 42 миллиарда рублей и продаст банку долю в "Яндекс.Деньгах" в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении интернет-компании.

"Яндекс" выкупает у Сбербанка 45% "Яндекс.Маркета" за 42 миллиарда рублей при общей оценке компании около 87,3 миллиарда рублей. После закрытия сделки "Яндекс" консолидирует 100% "Яндекс.Маркета", — говорится в сообщении компании.

"Вторая часть сделки предполагает продажу Сбербанку миноритарной доли "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" — 25% плюс 1 рубль. Сбербанк с 2013 года владеет 75% минус 1 рубль "Яндекс.Денег", а теперь станет единственным собственником компании. Таким образом, "Яндекс" получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг. Предварительная сумма продажи — 2,4 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет зависеть от даты закрытия сделки и валютного курса", — говорится в сообщении.