МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. ВТБ войдёт в капитал "Яндекса", сделка позволит компании привлечь финансирование и воспользоваться экспертизой ВТБ Капитала, сообщила пресс-служба банка.

"Мы приветствуем укрепление сотрудничества с Яндексом, крупнейшей российской технологической компанией, являющейся также одним из самых заметных и перспективных игроков в мировой tech-индустрии. Отрасль демонстрирует уверенный рост, поэтому для ВТБ вхождение в капитал компании — перспективная инвестиция, которая открывает возможности для стратегического партнёрства по целому ряду направлений", — говорится в сообщении.

"Сделка позволит компании Яндекс привлечь финансирование на выгодных условиях, а в будущем — использовать экспертизу ВТБ Капитал, крупнейшего российского инвестиционного банка, при реализации планов развития", — добавили также в пресс-службе.