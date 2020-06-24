МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. "Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов, в том числе на 600 миллионов долларов — в пользу "ВТБ Капитала", а также двух инвесткомпаний — Романа Абрамовича и Александра Абрамова и Александра Фролова, говорится в сообщении интернет-компании.

"Для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю, "Яндекс" привлечёт 800 миллионов долларов за счёт размещения вновь выпущенных акций класса "А". Акции на сумму 200 миллионов долларов будут реализованы с помощью размещения по ускоренной подписке, акции ещё на 600 миллионов долларов будут в равных долях проданы трём частным инвесторам: "ВТБ Капитал", инвестиционному подразделению группы ВТБ; инвестиционной компании, бенефициаром которой является Роман Абрамович; инвестиционной компании, бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что цена за акцию для частных инвесторов будет определена по результатам публичного размещения.

Экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании составит около 5%, голосующая доля — около 2,5%.

"Новые инвесторы разделяют видение руководства "Яндекса", бизнес-ориентиры компании и стратегические цели дальнейшего развития", — отмечается в сообщении.

По условиям сделки инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет. Кроме того, на протяжении двух лет они не могут увеличить свою долю в "Яндексе" более, чем до 3,99%.