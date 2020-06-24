МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Совокупная прибыль Сбербанка от продажи "Яндексу" своей доли в "Яндекс.Маркет" составит около 20 миллиардов рублей, окончательный размер определят на момент закрытия транзакции, говорится в сообщении банка.

Сбербанк и "Яндекс" прекращают сотрудничества по совместным предприятиям. В рамках сделки компания выкупит у Сбербанка долю в "Яндекс.Маркете" за 42 миллиарда рублей, а банк выкупит у "Яндекса" долю в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 миллиарда рублей.

"Сбербанк в рамках развития экосистемы принял решение о продаже "Яндексу" 45% в компании Yandex.Market B.V…. Совокупная прибыль Сбербанка от сделки составит около 20 миллиардов рублей, ее окончательный размер будет определен на момент закрытия транзакции", — сказано в сообщении.

"Сбербанк полностью выкупает у "Яндекса" его долю в компании "Яндекс.Деньги" и проведет ее ребрендинг до конца текущего года. Все сервисы "Яндекс.Денег" продолжат работать в обычном режиме", — добавили в кредитной организации.

Также отмечается, что банк выкупает долю интернет-компании в "Яндекс.Деньги" за 2,4 миллиарда рублей с существенным дисконтом к рыночной стоимости, поскольку она осуществляется по цене, определенной на базе акционерного соглашения между Сбербанком и "Яндексом" от 2013 года. При этом окончательная сумма зависит от курса доллара США перед завершением сделки и даты закрытия, уточнили в банке.