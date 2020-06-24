МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Сбербанк и "Яндекс" решили провести реорганизацию совместных предприятий из-за нарастающей конкуренции между экосистемами, но останутся партнерами по многим направлениям, заявил первый зампред правления банка Лев Хасис.

Сбербанк и "Яндекс" прекращают сотрудничества по совместным предприятиям. В рамках сделки компания выкупит у Сбербанка долю в "Яндекс.Маркете"за 42 миллиарда рублей, а банк выкупит у "Яндекса" долю в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 миллиарда рублей.

"Мы приветствуем подписание соглашений с "Яндексом". О возможной реорганизации совместных с "Яндексом" бизнесов мы сообщали участникам рынка еще во время ежегодной встречи с инвесторами в 2019 году. Конкуренция между экосистемами Сбербанка и Яндекса стала нарастать, мы искали взаимоприемлемый выход из этой ситуации, и нам совместно с менеджментом "Яндекса" удалось найти взвешенное и взаимовыгодное решение. Мы планируем остаться партнерами с "Яндексом" в рамках коммерческих соглашений по многим направлениям", — приводятся его слова в сообщении банка.

При этом Хасис добавил, что сделка открывает для Сбербанка новые возможности в развитии сегмента электронной коммерции, а также снимает с банка целый ряд ограничений, ранее предусмотренных соглашениями с "Яндексом".