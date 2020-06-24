МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Глава Сбербанка Герман Греф остается членом совета директоров компании "Яндекс" до формирования нового состава коллегиального органа, в будущем участвовать в нем не планирует, сообщили в банке.

"Герман Греф остается членом совета директоров компании "Яндекс" до собрания акционеров "Яндекса", на котором будет избираться новый состав совета директоров "Яндекса", но в будущем не предполагает своего дальнейшего участия в этом коллегиальном органе управления компании "Яндекс", — сказано в сообщении.