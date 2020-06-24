МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Большинство стран полностью восстановят экономическую активность после пандемии в 2021 году, скорее, лишь к его концу, заявил в ходе онлайн-конференции главный экономист швейцарского банка Lombard Odier Сами Шаар, комментируя сценарии выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Эффект формы восстановления экономики в виде математического изображение квадратного корня может привести к тому, что большинству экономик, даже после того как они вернутся на уровень 95% от докризисного, добрать остальные 5% будет крайне сложно, и это будет занимать значительно больше времени. Мы ожидаем, что это произойдет не раньше, чем в 2021 году, даже, скорее, лишь к концу 2021 года", — сказал он.

Эксперт также отметил, что пандемия глобально уже почти под контролем и не стоит говорить о второй волне, так как сейчас мы наблюдаем, скорее, локальные вспышки, как в Бразилии, Мексике и в США в штатах Алабама, Техас, Северная Каролина, Аризона, Флорида.

КАК ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Эксперты Lombard Odier подсчитали, насколько восстановился уровень экономической активности от того минимума, куда опускался ВВП в пик пандемии. В расчетах использовалось среднее значение семи индикаторов, в частности, бизнес, торговля, производство, потребление и мобильность в сравнении с предыдущим уровнем.

Так, согласно презентации, наибольшие значения уровня экономической активности (на 14 июня 2020 года) у Южной Кореи – 93,6% против падения до 82,9% в пик пандемии, у Китая — 91,8% против падения до 39,4%, у России – восстановление до 90,7% против 67%, Турции – восстановление активности до 89,7% против падения до 51,8%, завершает пятерку лидеров по восстановлению активности Швейцария (88,7% против падения до 55,6%. При этом активность в Японии восстановилась только до 86,8%, в США до 81%, в Германии – до 78,4%, Италии – до 76%, Франции – до 75,4%, в Великобритании – до 63%.

"Южная Корея и Китай почти что вышли на нормальный уровень до кризиса. … Россия вернулась на уровень в почти 91%. Здесь очень важна форма этого выхода. Он напоминает латинскую букву V, когда после опускания в нижнюю точку происходит фактически такой же быстрый рост обратно. Но здесь есть один нюанс, в конечном итоге эта буква V становится более похожа на математические изображение квадратного корня, то есть верхняя часть становится более плоской – и это предопределяет основной сценарий, как мы видим развитие в ближайшем будущем", — сказал Шаар.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К НОРМАЛЬНОСТИ

Эксперты швейцарского банка рассматривают три сценария восстановления глобальной экономики: базисный – глубокий спад в первом полугодии в 2020 году и быстрое восстановление в 2020 году, худший сценарий – затяжная депрессия, лучший – научный прорыв.

"По траектории квадратного корня последние 5-10% будет сложно нагнать, и это будет занимать определенное время – это базовый сценарий. Негативный произойдет, если действительно придет вторая волна пандемии и она будет такой сильной, что придется снова сворачивать активность. И позитивный сценарий на случай, если быстро найдется вакцина", — сказал главный экономист Lombard Odier.

Согласно прогнозам экспертов банка, базисный сценарий предполагает снижение ВВП США в 2020 году на 5,7% и рост ВВП в 2021 году на 7%, худший – падение в 2020 году на 8,3% и восстановление на 3% в следующем году, лучший – снижение на 5,4% и рост на 8,4% в следующем году.

По их прогнозам, ВВП еврозоны в базовом сценарии снизится на 7% в 2020 году и вырастет на 5% в 2021 году, в худшем – упадет за текущий год на 7,7% и вырастет всего на 0,9% в 2021 году, в лучшем — понизится в этом году на 6,5% и вырастет на 6,5% в следующем.

"Все экономики вернутся на докризисный уровень, но вопрос в том: куда мы вернемся? Вернемся ли мы в какой-то новый мир? На самом деле мы вернемся туда, откуда начинали – в мир, где существует очень низкая инфляция, низкие процентные ставки, низкий рост ВВП в большинстве стран, высокий уровень задолженности и большой уровень неравномерного распределения активов", — обратил внимание главный экономист банка.

По его словам, та реальность, в которой окажется Россия, будет иметь как позитивные, так и негативные стороны. Среди позитивных он назвал надежность Центробанка России, чьим словам можно доверять, солидный, надежный платежный баланс, низкий уровень задолженности.

"Однако есть и негативные аспекты, с которыми Россия столкнется, к сожалению: продолжающиеся санкции, которые ранее были внедрены и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Евросоюза; это не очень благоприятная демографическая обстановка в стране, а также некоторые проблемы будет создавать некоторая зависимость экономики от цен на энергоносители", — добавил Шаар.