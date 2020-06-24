МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным повышение налогов на доход сверх 5 миллионов рублей в год — это только первый шаг, не исключено, что в дальнейшем в России введут более сложную систему налогообложения богатых и сверхбогатых граждан, заявил РИА Новости адвокат, управляющий партнёр юридической фирмы Tax Compliance Михаил Бегунов.

Путин ранее объявил, что с января 2021 года доходы свыше 5 миллионов рублей будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%, при этом облагаться по новой ставке будет только та часть дохода, которая превышает 5 миллионов рублей. По словам президента, эта мера позволит привлечь в бюджет порядка 60 миллиардов рублей. Средства от повышения НДФЛ будут направляться только на лечение детей с орфанными заболеваниями.

"Не исключено, что в дальнейшем будет введена сложная прогрессивная шкала налогообложения доходов, как, например, в Китае, предусматривающая несколько дифференцированных ставок налога в зависимости от порога дохода: от 1 миллиона до 5 миллионов, от 5 до 10 миллионов и свыше 10 миллионов рублей", — считает Бегунов.

Он отметил, что прогрессивное налогообложение в экономически развитых странах в основном построено на сложной дифференциации налоговых ставок в зависимости от уровня доходов, что позволяет не просто облагать доходы более состоятельных граждан по повышенной ставке, но и сократить налоговое бремя для остальных.

"Так, в Китае, предусмотрена семиступенчатая система дифференциации ставок налога на доходы, то есть повышение ставки действует для части, превышающей предыдущую ступень. Несмотря на существенность населения Китая, налоговое администрирование страны находится на высоком уровне, что позволяет контролировать движение денежных потоков и соблюдение законодательства по прогрессивному налогообложению", — сказал он, добавив, что в Британии и Франции действует аналогичный принцип налогообложения, но дифференциации составляет от трёх до шести ступеней.

"В России планируется прогрессия, состоящая из одного порога, которая предполагает обложения суммы дохода по повышенной ставке при превышении порога в сумме 5 миллионов рублей в год. Вероятно, что в последующем, основываясь на зарубежном опыте, будет введена дополнительная дифференциация доходов, поскольку в более развитых субъектах, таких как Москва и Санкт-Петербург, население с повышенным доходом составляет существенную долю", — заключил Бегунов.