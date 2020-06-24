БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. Ожидания немецкого бизнеса на ближайшие месяцы значительно улучшились, важнейший индекс экономической конъюнктуры мюнхенского экономического института IFO в июне вырос до 86,2 пункта, сообщается в исследовании организации.

"Это наиболее стремительный подъем за историю исследований. Актуальное положение оценивается компаниями несколько лучше. Их ожидания пережили значительный подъем. Немецкая экономика видит свет в конце тоннеля", — говорится в сообщении пресс-службы института. В мае индекс составил 79,7 пункта.

Значительный рост индекса экономической конъюнктуры зафиксирован в перерабатывающей промышленности, что связано с "значительно улучшившимися ожиданиями" промышленных предприятий, хотя нынешнее положение оценивается значительным большинством компаний пока "как плохое", говорится в сообщении. В сфере услуг "пессимизм в связи с будущим полугодием значительно уменьшился", улучшилась оценка текущей ситуации.

Аналогичное развитие наблюдается в сфере торговли. Текущую ситуацию большинство компаний оценивает негативно, однако настроение менее пессимистичное в розничной торговле. В сфере строительства ожидания также выросли, большинство фирм оценивает нынешнее положение более позитивно.