МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. США рассматривают возможность ввода новых пошлин на импортные товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании на 3,1 миллиарда долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Управление торгового представителя страны.

"США рассматривают возможность введения новых пошлин объемом в 3,1 миллиарда долларов на экспортируемые товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании", — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что ведомство, в частности, хочет ввести новые пошлины на импорт из этих стран таких товаров, как оливки, джин, пиво, а также повысить уже действующие сборы с импорта европейского сыра, йогурта и самолетов.

Кроме того, по мнению агентства, повышения пошлин затронет европейские "люксовые" бренды, такие как Givenchy и Hermes, которые производят товары из кожи, а также ряд компаний, производящих шампанское и коньяк, в частности, LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) окажется особенно уязвимым, так как компания производит широкий спектр этих продуктов.