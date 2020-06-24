ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП России по итогам текущего года на 6,6% из-за коронавируса и, как следствие, обвала цен на нефть, следует из июньского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).

В апреле МВФ ожидал падения экономики России в 2020 году на 5,5%. Таким образом, прогноз на текущий год пересмотрен в сторону понижения на 1,1 процентного пункта. Прогноз на 2021 год, напротив, повышен. Теперь фонд ожидает, что ВВП РФ вырастет на 4,1%, что на 0,6 процентного пункта больше апрельского прогноза.