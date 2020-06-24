ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. Мировой ВВП по итогам текущего года из-за пандемии коронавируса COVID-19 упадет на 4,9%, а в 2021 году — вырастет на 5,4%, говорится в июньском обзоре Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook (WEO).

В сравнении со своим апрельским обзором фонд скорректировал прогноз в сторону понижения: для 2020 года на 1,9 процентного пункта, для 2021-го — на 0,4 процентного пункта.

"Глобальный рост прогнозируется на уровне минус 4,9% в 2020 году, что на 1,9 процентного пункта ниже прогноза… в апреле 2020 года. Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую активность в первой половине 2020 года, чем ожидалось, и восстановление прогнозируется более постепенным, чем прогнозировалось ранее. В 2021 году мировой рост прогнозируется на уровне 5,4%", — отмечается в документе.

Ранее, в январе, еще до появления признаков пандемии, МВФ понижал прогнозы роста мирового ВВП на 2020 и 2021 годы – на 0,1 и 0,2 процентного пункта, до 3,3% и 3,4%, соответственно. А затем коронавирус заставил фонд впервые за многие годы дать негативный прогноз мирового экономического роста.

Кроме того, в МВФ прогнозируют падение ВВП еврозоны из-за коронавируса по итогам текущего года на 10,2%, и это на 2,7 п.п. сильнее того снижения, что ожидалось в апреле.

При этом в 2021 году, по базовому сценарию фонда, ожидается восстановление экономики еврозоны на 6%, что выше его апрельского прогноза на 1,3 п.п.

Крупнейшая мировая экономика — США — из-за пандемии в текущем году не досчитается 8% ВВП в сравнении с 2019 годом. Таким образом, фонд пересмотрел свой апрельский прогноз для Соединенных Штатов в сторону понижения на 2,1 п.п. Прогноз на 2021 год тоже понижен, хотя и не так существенно — на 0,2 п.п., до роста экономики на 4,5%.

А прогноз роста экономики Китая уменьшен на текущий год на 0,2 п.п., до 1%, и на 2021 год — на 1 п.п., до 8,2%.