МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. За работу в период пандемии с 15 апреля по 15 сентября на выплаты работникам соцучреждений предусмотрено 11 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минтруда.

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений перечислено 136 тысяч выплат на общую сумму в 3,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты направлены тем сотрудникам, которые самоизолировались внутри стационарных социальных организаций вместе с проживающими в них. По решению президента период расчета стимулирующих выплат для учреждений, перешедших на закрытый режим работы, продлен еще на два месяца: с 15 июля по 15 сентября. На эти цели будет дополнительно направлено 3,6 миллиарда рублей.

"Дополнительные выплаты назначаются сотрудникам социальных учреждений стационарного типа за каждую смену, проведенную внутри учреждения вместе с проживающими в нем гражданами. Всего на выплаты за период с 15 апреля по 15 сентября, с учетом ранее выделенного финансирования, предусмотрено более 11 миллиардов рублей", — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.

Обязательным условием получения таких выплат является работа в 14-дневной смене внутри учреждения без ухода домой для минимизации риска заражения проживающих там граждан.