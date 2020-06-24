БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн /ПРАЙМ/. МВФ оказался намного пессимистичнее властей Бразилии в оценках падения этой крупнейшей экономики Латинской Америки в текущем году, следует из июньского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).

По мнению фонда, ВВП Бразилии в текущем году упадет на 9,1%, а в следующем перейдет к росту, который оценивается в 3,6%.

В апрельском докладе мнение МВФ было менее мрачным. Тогда фонд ожидал падения ВВП на 5,3%. Рост в 2021 году предполагался на уровне 2,9%.

По последним данным ЦБ Бразилии, в этом году ВВП упадет на 6,5%.