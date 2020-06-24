ДУШАНБЕ, 24 июн /ПРАЙМ/, Лидия Исамова. Правительство Таджикистана и Азиатский банк развития (АБР) подписали грантовое соглашение для помощи Таджикистану в смягчении неблагоприятных экономических и социальных последствиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства АБР в Душанбе Татьяна Евстифеева.

"Грантовое соглашение в 50 миллионов долларов для помощи правительству Таджикистана в смягчении неблагоприятных экономических и социальных последствий пандемии коронавирусной инфекции подписали министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава", — сказала она.

Грант поможет профинансировать критически важные меры правительства по укреплению системы здравоохранения, расширению социальной помощи бедным и уязвимым группам, обеспечению продовольственной безопасности и защите малого бизнеса.

COVID-19 существенно ослабил экономику Таджикистана, вызвав резкое сокращение денежных переводов, международной торговли и прямых иностранных инвестиций. В частности, в отраслях транспорта, туризма, розничной торговли и финансов наблюдается спад. Для смягчения неблагоприятного воздействия COVID-19 правительство приняло Национальный план обеспечения готовности и реагирования на COVID-19 и контрциклические меры. Эти меры включают в себя усиление сектора здравоохранения и пакет социальной помощи бедным и уязвимым слоям населения, а также экономические меры для обеспечения продовольственной безопасности и защиты малых предприятий, подвергающихся наибольшему риску.

Грант, выделенный в рамках программы АБР "Активное реагирование и поддержка расходов COVID-19", предоставит бюджетную поддержку правительству и поможет профинансировать его комплексный план реагирования и контрциклические меры.

Эта программа поддержит правительство в расширении доступности медицинских товаров и создании карантинных условий как минимум в 14 больницах по всей стране. Повышение заработной платы будет предоставлено всему медицинскому персоналу, работающему с пациентами COVID-19, из которых по меньшей мере 80% составляют женщины.

Финансирование АБР также поддержит правительство в расширении его адресной программы социальной помощи как минимум для 207 тысяч бедных домохозяйств, включая дополнительную единовременную денежную выплату. Субсидированное кредитование и налоговые льготы будут предоставлены пострадавшим микро-, малым и средним предприятиям, из которых не менее 24% возглавляются женщинами.