МЕХИКО, 24 июн /ПРАЙМ/. Эксперты Международного валютного фонда считают, что экономику Мексики ввиду серьезных экономических последствий пандемии COVID-19 ждет в этом году сокращение на 10,5%, в апреле прогноз МВФ говорил о снижении на 6,6% ВВП.

"В Латинской Америке, где большинство стран все еще борются с коронавирусом, две крупнейшие экономики, Бразилия и Мексика, согласно прогнозам, сократятся на 9,1 и 10,5 процента соответственно в 2020 году", — говорится в обновленном докладе фонда о перспективах мировой экономики, опубликованном на их сайте.

Прогноз для Мексики худший не только в регионе, но и среди всех развивающихся стран, исследованных в этом отчете. Однако в документе нет дополнительной информации о специфических факторах обвала ее экономики. Ожидается при этом, что в 2021 году ВВП Мексики покажет рост на уровне 3,3%.

Министерство финансов Мексики считает, что по итогам 2020 года диапазон роста ВВП составит от 0,1 до —3,9%, объясняя это сложной эпидемиологической ситуацией, нарушениями цепочек поставок и падением спроса и цен на нефть.

В первом квартале, согласно данным Национального института статистики и географии, ВВП Мексики сократился на 2,2% в годовом исчислении. Единственным сектором экономики, показавшим рост, стал первичный, или сельскохозяйственный, который за этот период добавил 1,1%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. В Мексике зарегистрировано более 190 тысяч случаев, включая более 23 тысяч с летальным исходом.