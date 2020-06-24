ВАШИНГТОН, 24 июн /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы США на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в среду хоть и отыграли немного утреннее падение до 3%, но так и остались в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 2,69%, до 25453,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,58%, до 3050,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,21%, до 9907,36 пункта.

Трейдеры обращают внимание на статистику числа инфицированных коронавирусом. В США, по данным университета Хопкинса, за сутки выявлено более 34 тысяч случаев заражения COVID-19. В мире, по данным ВОЗ, число заболевших уже близко к 9 миллионам.