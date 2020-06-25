МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") завершил объявленную в середине мая сделку по продаже месторождения Северная Калуга (Свердловская область) компании North Kaluga Mining Ltd за суммарное вознаграждение в размере 35,7 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

"Сделка завершена 23 июня 2020 года после выполнения всех условий и обязательного одобрения регулирующих органов", — отмечается в сообщении.

Суммарное вознаграждение — 35,7 миллиона долларов — включает раннее уплаченный платеж в 10,7 миллиона долларов в денежной форме, роялти в размере 19,1 миллиона долларов и выплату всего долга держателя лицензии на месторождение Северная Калуга перед компанией Polymetal на сумму 5,9 миллиона долларов, которую покупатель обязан произвести до 31 августа 2020 года.

Северная Калуга — месторождение полиметаллических руд, расположенное в Свердловской области. Минеральные ресурсы месторождения включают медь, золото, цинк и серебро, при этом в денежном выражении большая часть ресурсов приходится на медь и золото.

Рудные запасы Северной Калуги в соответствии с кодексом JORC на начало июня 2018 года составляли 212 тысяч унций золотого эквивалента с содержанием 12,9 грамма на тонну. Актив классифицирован как непрофильный из-за небольшого размера, короткого срока эксплуатации и отсутствия свободных мощностей.

Polymetal Int зарегистрирована на о. Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане.