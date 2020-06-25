МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в июле поднялся до минус 9,6 пункта с пересмотренного уровня июня в минус 18,6 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до минус 12 пунктов. Показатель июня был пересмотрен — до минус 18,6 пункта с минус 18,9 пункта.

"Слабый свет в конце туннеля, который уже был виден в прошлом месяце, по-видимому, становится несколько ярче. Обширная поддержка, оказываемая пакетами экономических стимулов, такими как объявление о временном снижении налога на добавленную стоимость (НДС), безусловно, является фактором, способствующим этому", — прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в июне вырос до 8,5 пункта с минус 10,4 пункта в мае.

Индекс ожидания роста заработных плат в июне вырос до 6,6 пункта с минус 5,7 пункта в мае. "Готовность потребителей покупать" выросла до 19,4 пункта с майских 5,5 пункта.