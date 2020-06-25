МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня включить в общенациональный план действий по восстановлению экономики меры по развитию легкой промышленности.

"Включить в общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, меры по развитию легкой промышленности в целях повышения ее конкурентоспособности. Срок – 30 июня 2020 года", — говорится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в лёгкой промышленности, опубликованном на сайте Кремля.

Также президент поручил рассмотреть вопрос целесообразности включения отдельных подотраслей легкой промышленности в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции или распространения отдельных мер поддержки, действующих для данных отраслей, на предприятия указанных подотраслей легкой промышленности.

Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2020 года.