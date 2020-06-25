КИЕВ, 25 июн — ПРАЙМ. Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в мае выросла на 0,59% в гривневом эквиваленте, а в долларовом — на 0,83%, до 82,12 миллиарда долларов, говорится сообщении минфина страны, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

"Колебания на валютном рынке в мае были минимальными (по данным НБУ гривна по отношению к доллару США укрепилась на около 0,3%). Соответственно влияние на состояние государственного долга был незначительным. Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59%, до 2 209, 460 миллиарда гривен, а в эквиваленте в иностранной валюте — на 0,83%, до 82,12 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.

По итогам прошлого года размер госдолга Украины составил 84,4 миллиарда долларов в эквиваленте. Ранее занимавшая должность министра финансов страны Оксана Маркарова заявляла, что этот долг в 2019 году снизился до менее чем 60% ВВП, а в этом году запланировано снижение до менее чем 50% ВВП. При этом министерство сообщало, что Украина в текущем году должна выплатить 16,4 миллиарда долларов госдолга, а пиковые выплаты приходятся на третий квартал – 6,3 миллиарда.