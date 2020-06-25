МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сформировать прозрачный механизм распределения ресурсов, полученных от увеличенного НДФЛ.

На встрече с членами Общественной палаты нового состава Путин напомнил, что в обращении к гражданам России 23 июня предложил увеличить ставку налога на доходы физических лиц до 15% на заработные платы, превышающие 5 миллионов рублей в год, и направить полученные ресурсы дополнительно целевым образом на лечение детей, страдающих редкими тяжелыми заболеваниями.

"Повторю: потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе. Предлагаю Общественной палате также внести здесь свои предложения. Нужно сформировать механизм распределения ресурсов", — сказал он.