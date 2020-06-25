МАДРИД, 25 июн — ПРАЙМ. Падение ВВП Испании во втором квартале этого года может достичь 21,8% при пессимистичном прогнозе и 16% при оптимистичном, следует из материалов Банка Испании.

"Падение ВВП испанской экономики может быть около 20% во втором квартале в качестве прямого следствия мер по сдерживанию пандемии", — говорится в отчете.

Банк рассматривает два возможных сценария – оптимистический и пессимистический: в случае "раннего восстановления" падение составит 16%, в случае "постепенного восстановления" — 21,8%.

В первом квартале, на который пришлись лишь две недели карантина, падение составило 5,2%

"Период от начала карантина и до начала деэскалации (постепенного снятия карантинных мер – ред.) охватывает семь недель, из которых только первые две пришлись на первый квартал, остальные – на второй", — говорится в докладе.

Безработица, согласно прогнозу, составит 20% (в первом квартале – 14,4%).