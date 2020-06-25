МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 12 по 19 июня сократились на 0,5% и составили 567,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Объем международных резервов по состоянию на 19 июня составил 567,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 3 миллиарда долларов США, или на 0,5%, главным образом вследствие отрицательной переоценки, а также продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.