МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за май выросла на 0,2 процентного пункта по сравнению с апрелем — до 31,8% по состоянию на 1 июня, следует из материалов Банка России.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении выросли к 1 июня до 3,058 триллиона рублей с 2,992 триллиона на 1 мая. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 9,618 триллиона рублей с 9,47 триллиона месяцем ранее.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало текущего года составляла 32,2% против 24,4% на начало 2019 года.