МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на неделе с 16 по 22 июня осталась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,6%, сообщает Росстат.

"За период с 16 по 22 июня 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июня — 100,2%, с начала года — 102,6%", — говорится в сообщении.

Такая недельная инфляция фиксируется второй раз подряд, перед этим была нулевая. В целом уже около двух месяцев показатель держится в диапазоне 0-0,1%. Выше, а именно 0,2%, инфляция в последний раз была на неделе с 14 по 20 апреля.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,3%, на дизтопливо — на 0,2%.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в июне на уровне 0,1-0,2%, в годовом выражении — 3-3,2%. Банк России ожидает годовую инфляцию в июне на уровне 3,2-3,4%, а по итогам 2020 года — в нижней части диапазона 3,8-4,8%.

Рост цен на гречку в России за неделю с 16 по 22 июня слегка ускорился, на рис — увеличился сильнее, кроме того, заметно подорожало куриное мясо, следует из сообщения Росстата.

"За период с 16 по 22 июня 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур — на 0,7%. Подорожание на 2,5% и более отмечено в семи субъектах Российской Федерации, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике — на 3,8% и Пензенской области — на 3,5%", — говорится в сообщении. В Иркутской области куриное мясо подешевело на 1,9%, в Еврейской автономной области — на 1,7%.

Кроме того, за этот период выросли цены на черный чай (на 0,7%), шлифованный рис (на 0,6%), мясные консервы, гречневую крупу и шоколадные конфеты (на 0,5%), маргарин, мясные и овощные консервы для детского питания (на 0,4%), печенье (на 0,3%), сычужные сыры, пшеничную муку, ржаной хлеб, вермишель и поваренную соль (на 0,2%).

Одновременно цены на куриные яйца снизились на 1,3%, стерилизованное молоко подешевело на 0,4%, сахар-песок — на 0,3%, свинина и мороженая рыба — на 0,2%, сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания и карамель — на 0,1%. За предыдущую неделю, с 9 по 15 июня, рост цен на гречку составил 0,4%, рис тогда подорожал на 0,3%, цены на сахар не менялись.

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на картофель — 4,4%, яблоки — 3,1%, морковь — 1,4%. В то же время помидоры стали дешевле на 5,1%, лук репчатый — на 4,3%, огурцы — на 4,1%, капуста белокочанная — на 2%", — добавляет Росстат.

Для сравнения: за предыдущий период лук подешевел на 2,8%, огурцы — на 4,1%, помидоры — на 5,5%, капуста — на 2,6%. Картофель тогда подорожал на 4,8%, морковь — на 0,5%, яблоки — на 2,7%.