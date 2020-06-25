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МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ следит за ситуацией на топливном рынке, не видит повода для регуляторных изменений, сообщает ведомство.

"Минэнерго России продолжает в ежедневном режиме отслеживать ситуацию на топливном рынке, и на данный момент не видит повода для регуляторных изменений",- отмечается в сообщении.

Так, в начале июля истекают принятые Минэнерго и ФАС России решения по временному снижению нормативов продаж топлив на бирже, напоминает министерство. По словам замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, на сегодняшний день, с учетом наличия спроса, компании торгуют на бирже на уровне или выше старого норматива по всем нефтепродуктам.

Как отмечает Сорокин, среднесуточный объем торгов бензина за неделю показал рост. "Учитывая планы по наращиванию производства нефтепродуктов в июле, мы ожидаем сопоставимое увеличение продаж топлив на бирже. Рост в том числе и биржевого оборота топлива постепенно позволит российским НПЗ улучшить свои экономические показатели эффективности и постепенно выйти на полностью положительную маржу переработки в июле 2020 года по всей корзине продуктов", — отметил он.

Правительство РФ 25 мая снизило на апрель-июнь 2020 года обязательные объемы продаж нефтепродуктов через биржу вдвое, для бензина показатель снизился с 10% до 5%, для дизельного топлива — с 6% до 3%.

В конце апреля ФАС предлагала внести изменения в совместный с Минэнерго РФ приказ и снизить на апрель-июнь обязательные объемы продаж нефтепродуктов через биржу. Тогда ведомства предлагали сократить обязательные ежемесячные биржевые продажи бензина с 10% от объема производства до 5%, дизтоплива — с 6% до 3%, авиакеросина — с 10% до 5%, мазута — с 2% до 1%, сжиженных углеводородных газов — с 5% до 2,5%.

Совместный приказ ФАС и Минэнерго регулирует обязательный объем продаж нефтепродуктов вертикально интегрированными нефтяными компаниями через биржу.