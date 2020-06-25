МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ предлагает расширить перечень зарубежных медицинских изделий с ограничениями по допуску к госзакупкам, проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Правительство РФ в феврале 2015 года утвердило перечень импортных медизделий, закупки которых для государственных и муниципальных нужд ограничены. Госзакупки ограничиваются по принципу "третий лишний": если в ходе закупки было подано не менее двух удовлетворяющих требованиям заявок на поставку товаров, страной происхождения которых является государство ЕАЭС, то заявка с импортной продукцией отклоняется.

Проектом постановления предлагается внести изменения в перечень, дополнив его новыми видами медизделий. Среди них — тест-полоски к глюкометру для измерения уровня глюкозы в крови, клинические дозиметры рентгеновского излучения, биохимические анализаторы, фетальные мониторы, медицинские и биологические микроскопы, а также микроскопы для клинической лабораторной диагностики.

Кроме того, предлагается ограничить госзакупки импортных ультразвуковых хирургических аппаратов, хирургических коагуляторов, лазерных терапевтических аппаратов и аппаратов для брахитерапии. Минпромторг РФ в своем сообщении в четверг указывает, что по каждому виду медицинских изделий на территории России присутствует не менее двух отечественных производителей.

"Проект постановления позволит обеспечить соблюдение баланса интересов локальных производителей и системы здравоохранения Российской Федерации и, в том числе, будет стимулировать увеличение производства отечественных медицинских изделий и открытие новых производств, при имеющихся производственных мощностях, позволяющих удовлетворить потребности системы здравоохранения Российской Федерации", — добавляется в сообщении.