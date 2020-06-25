МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) изменило свой прогноз снижения экономики США по итогам текущего года до 5% с ожидавшихся в прошлом отчёте 5,2%, об этом говорится в сообщении агентства.

"Так же быстро, как экономика США вступила в рецессию, она могла уже достигнуть дна в мае. Теперь мы ожидаем, что ВВП за весь год сократится на 5% (снижение на 5,2% ожидалось в апрельском прогнозе)", — указывает S&P.

Прогноз на 2021 год при этом был понижен: теперь аналитики прогнозируют рост экономики страны в следующем году на 5,2%, что на 1 процентный пункт меньше, чем ожидалось в апреле. Агентство также дало прогнозы на 2022-2023 года, которые оказались выше апрельских. В 2022 году, по мнению S&P, ВВП США вырастет на 3% вместо ранее ожидавшихся 2,5%, а в 2023 году рост составит 2,8% против прошлого прогноза в 2,4%.

В то же время S&P отмечает, что процесс восстановления американской экономики будет сталкиваться с препятствиями, так как опасения возникновения "второй волны" коронавируса заставят американцев продолжать соблюдать физическую дистанцию по отношению к другим людям — например, выбирать домашний обед вместо похода в ресторан.

"Даже если распространение вируса закончится завтра, последствия могут затянуться, особенно если социальное дистанцирование станет нормой или если бизнес и потребительские расходы не восстановятся из-за того, что люди будут ждать появления вакцины", — предполагает S&P.

Так, S&P теперь ожидает, что по итогам года уровень безработицы составит 9,3% вместо ранее ожидавшихся 8,8%. В 2021 году показатель, по мнению агентства, составит 7,2% против прошлой оценки в 6,7%. В 2022 же году агентство ожидает, что безработица составит 5,3% вместо апрельской оценки в 5,4%.