МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США в третьем квартале ограничит выплату дивидендов и обратный выкуп акций 34 крупнейших американских банков для поддержки капитала банковской системы, говорится в пресс-релизе Федрезерва по итогам ежегодных стресс-тестов.

"Совет управляющих ФРС в третьем квартале этого года требует от крупных банков сохранять капитал путем приостановки выкупа акций, ограничения выплат дивидендов и выплаты дивидендов в соответствии с формулой, основанной на недавней прибыли. Совет управляющих также требует от банков пересмотреть свои долгосрочные планы капиталовложений", — говорится в релизе.

В частности, ФРС поясняет, что в течение третьего квартала выкуп акций крупнейшими американскими банками не допускается. Как указывает регулятор, в последние годы на него пришлось около 70% выплат акционерам крупных банков. В том, что касается дивидендов, то ФРС ограничивает их выплаты суммой, выплаченной во втором квартале, и дополнительно ограничивает их суммой, основанной на недавней прибыли. "В результате банки не могут увеличить размер дивидендов и могут выплачивать дивиденды, если у них была достаточная прибыль", — добавляет регулятор.

Такое решение принято после того, как ежегодный банковский стресс-тест ФРС показал, что уровень капитала нескольких банков может быть близок к минимальному показателю в сценариях, связанных с пандемией коронавируса.

Так, анализ чувствительности регулятора показал, что совокупные потери по кредитам 34 банков могут варьироваться от 560 до 700 миллиардов долларов, а при гипотетических негативных сценариях совокупные коэффициенты достаточности капитала снижаются с 12% в четвертом квартале 2019 года до 9,5–7,7%. "При U- и W-образных сценариях (восстановления экономики — ред.) большинство фирм остаются хорошо капитализированными, но у некоторых будет минимальный уровень капитала", — добавляет ФРС.

ФРС проводила стресс-тесты 34 крупнейших банков США в текущем году, анализируя их состояние при трех возможных сценариях развития экономики: V-образный спад и восстановление экономики; более медленный, U-образный спад и восстановление; и W-образная двойная рецессия экономики. В дополнение к обычному стресс-тесту регулятор провел анализ чувствительности, чтобы оценить устойчивость крупных банков при этих трех негативных сценариях, которые могут возникнуть в результате коронавируса.