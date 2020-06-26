МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Власти США выплатили свыше $1,4 млрд в виде стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса COVID-19 "мертвым душам". Об этом сообщает Счетная палата страны.

"По данным главного инспектора Минфина по налогам, по состоянию на 30 апреля почти 1,1 млн платежей на сумму $1,4 млрд были направлены умершим", — пишет Палата.

Авторы документа отмечают, что налоговое управление и министерство финансов Соединенных Штатов "оперативно перешли к выплате 160,4 млн платежей на сумму $269 млрд". Они "столкнулись с трудностями при доставке платежей некоторым лицам и дополнительными рисками в отношении платежей тем, кто не имел права на получение выплат, — умершим или мошенникам".

Поясняется, что спешка, вызванная ситуацией в стране с заболеванием, привела к тому, что данные получателей стимулирующих выплат не были сопоставлены с базой регистрации умерших. Налоговая служба не нашла юридических оснований отказа в компенсации тем, кто подавал налоговую декларацию в 2018 и 2019 годах, но позднее умер.

Из-за этого Счетная палата США рекомендовала налоговой службе "рассмотреть экономически эффективные пути оповещения" о способе возврата платежей, которые были начислены по ошибке.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп в конце марта текущего 2020 года подписал закон о выделении $2 трлн на помощь экономике США из-за нового вируса. Этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории государства. Деньги были направлены на дополнительное финансирование системы здравоохранения, а также на поддержку бизнеса и прямые выплаты гражданам.

Американцы с годовым доходом менее $75 тысяч получили по $1200, семьи с детьми — по $500 на каждого ребенка.

Поддержка предусмотрена также для граждан, которые лишились работы и кому урезали зарплату.