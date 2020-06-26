МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба кабмина.

"Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — отмечает в своем сообщении пресс-служба правительства.

Родители, которые ранее уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет либо единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, не должны будут заново подавать заявление.

Деньги семьям будут перечислены на основании тех данных, которые уже имеются в распоряжении Пенсионного фонда (ПФР).

Если семья еще не получала выплаты, назначенные с 1 июня, то они должны написать заявление в срок до 1 октября текущего 2020 года. Тогда они получат сразу две выплаты — за июнь-июль — единой суммой в 20 тысяч рублей.

Ранее в обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тысяч рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 25 июня сообщал, что эти цели будет направлено более 270 миллиардов рублей.