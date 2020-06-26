МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Объем чистых прямых инвестиций немецких компаний в российскую экономику в первом квартале 2020 года в условиях коронавируса составил 1,8 миллиарда евро, несколько снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП).

"Несмотря на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, объем чистых прямых инвестиций немецких компаний в российскую экономику в первом квартале 2020 года составил 1,8 миллиарда евро. Таким образом, он практически не изменился по сравнению с уровнем первого квартала 2019 года (1,9 миллиарда евро)", — отметили в палате со ссылкой на данные Бундесбанка. В ВТП РИА Новости пояснили, что приток средств в российскую экономику в первом квартале традиционно является значительным (а отток низким), что объясняет высокий уровень прямых инвестиций за этот квартал по сравнению с данными за год.

"Тот факт, что немецкий бизнес продолжает активно инвестировать в российский рынок, несмотря на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введенные в Германии, России и во всем мире, показывает, что российский рынок сохраняет привлекательность, несмотря на серьезную политическую напряженность, санкции и глобальные торговые конфликты. Прежде всего семейные предприятия среднего бизнеса Германии, которые традиционно ведут активную деятельность в России, думают о долгосрочной перспективе и не пугаются временных кризисов", — отметил председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

В 2018 и 2019 годах объем чистых прямых инвестиций немецких компаний составил соответственно 3,3 и 2,1 миллиарда евро. "Немецкий бизнес в крупнейшей по площади стране мира уже прошел испытание кризисами и сможет успешно преодолеть и нынешнюю пандемию коронавируса", — подчеркнул Шепп.

Российско-Германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких компаний в России и российских компаний в Германии. В настоящий момент в ВТП состоят 900 компаний-членов, это одно из крупнейших иностранных бизнес-объединений в стране. Сейчас в России насчитывается 4274 компании с немецким капиталом.