МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Владимир Путин перед важными для страны голосованиями обращается к россиянам. Не исключено, что глава государства сделает это и перед 1 июля, когда будет проходить голосование по поправкам в Конституцию.

"Вы знаете, что перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить", — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что это будет не в понедельник.

На уточняющий вопрос о том, будет ли применяться режим "дня тишины", который действует накануне других форм голосования на выборах в стране, Песков сказал, что здесь этот режим "не применим абсолютно, здесь другая специфика и неконкурентное голосование".

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны первоначально было назначено на 22 апреля, но его отложили из-за эпидемии коронавируса в России. Позднее Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать сложную эпидемиологическую обстановку в стране и безопасность населения было принято решение, что граждане смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля. В двух регионах — Москве и Нижнем Новгороде — разрешили провести удаленное голосование, через личные кабинеты на госуслугах.