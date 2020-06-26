26 июня — Dow Jones. Число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, в июне пока остается около 1,5 млн, сигнализируя о том, что восстановление американской экономики может затянуться. Многие штаты отмечают возобновление роста случаев заражения Covid-19, что может препятствовать возвращению людей на работу и потребительским расходам.

Министерство труда США сообщило в четверг, что число первичных заявок на пособие по безработице, поданных 14-20 июня, составило 1,48 млн. Недельный показатель постепенно отступает от мартовского пика около 7 млн, но остается значительно выше зафиксированного до пандемии рекордного уровня 695 000, достигнутого в 1982 году.

Между тем число вторичных заявок, отражающее все выплачиваемые пособия по безработице, на неделе 7-13 июня составило 19,5 млн, что немного ниже, чем на предыдущих неделях.

По словам экономистов, вялое улучшение данных по заявкам омрачает надежды на быстрое восстановление экономики. Новый скачок случаев заражения коронавирусом может затруднить усилия по перезапуску экономики и возвращению людей на работу и в магазины.

"Мы наблюдаем замедление увольнений, но темпы найма пока внушительного роста не демонстрируют, — отмечает экономист рекрутингового сайта Indeed Ник Банкер. – Если вирус не удастся быстро взять под контроль, то восстановление от нынешнего уровня, вероятно, будет очень продолжительным".

Американские фондовые рынки в четверг были волатильны на фоне неясности экономических перспектив и замедления процесса снятия карантинных ограничений в нескольких штатах, включая Техас.

Штаты, где коронавирус распространяется быстрее всего, демонстрируют замедление экономической активности, отмечают в Jefferies. Согласно данным компании Homebase, число рабочих часов в малых компаниях в середине июня достигло самого высокого уровня за последнее время, но с тех пор упало в таких штатах, как Техас и Аризона.

Данные Google Mobility показывают, что посещаемость ресторанов, торговых центров и других объектов развлечений и отдыха в масштабах страны выросла, но, похоже, достигла пика или вышла на плато в штатах с растущим числом заражений.

"Очевидно, что общество не имеет психологического иммунитета к Covid-19, и по мере возобновления распространения вируса американцы будут сокращать расходы, независимо от правительственных ограничений", — говорит Анета Марковска, экономист Jefferies.

Компания Apple Inc. недавно сообщила о намерении закрыть некоторые магазины в штатах, ставших эпицентрами новых вспышек коронавируса включая Флориду и Техас. Walt Disney Co. заявила, что откладывает намеченное на 17 июля открытие своего парка в Калифорнии.

В Macy Inc. увольняют почти 3900 работников. Это розничная сеть, как и другие компании, испытывает трудности в связи с медленным восстановлением.

Данные по заявкам подтверждают изменения в других сегментах экономики, указывающие на то, что с момента достижения дна на ранних этапах кризиса ситуация улучшилась, но наверстывать предстоит еще очень многое.

Заказы на товары длительного пользования (срок службы которых составляет не менее трех лет), например, в мае выросли на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, однако этого восстановления было недостаточно, чтобы восполнить потери марта и апреля. В денежном выражении новые заказы достигли уровней, последний раз наблюдавшихся в 2010 году. Эти данные были опубликованы в четверг Министерством торговли США.

Между тем новые заказы на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов, которые считаются важным индикатором инвестиций компаний, выросли всего на 2,3%.

В другом отчете Министерства торговли подтверждается ранее опубликованная оценка американского ВВП. В 1-м квартале с учетом коррекции на сезонные факторы и инфляцию сократился на 5%. Экономисты ожидают, что сокращение ВВП во 2-м квартале, который завершается на следующей неделе, станет рекордным в серии данных с 1947 года.

"Сценарий V-образного восстановления представляется мне совершенно нереалистичным, — отмечает генеральный директор Edgeworth Analytics Джон Джонсон. – Надеюсь, что нам удастся хотя бы смягчить экономический ущерб".

Выступая на прошлой неделе в Банковском комитете Сената США, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что, если коронавирус будет оставаться под контролем, то экономике предстоит пройти через три фазы: сокращение, отскок и восстановление.

За первой фазой резкого сокращения должен последовать отскок, характеризующийся сильным ростом найма. Пауэлл предположил, что сейчас экономика может находиться в начале второй фазы, но предупредил, что фаза восстановления требует возвращения американцам достаточной уверенности, чтобы вновь участвовать в деятельности, предполагающей тесные контакты с другими людьми внутри помещений или большое скопление народа на открытом воздухе.

На следующей неделе Министерство труда США опубликует отчет о занятости в июне. В мае число рабочих мест увеличилось, однако по-прежнему оставалось на 20 млн меньше, чем в феврале.

"Мы продолжаем наблюдать две тенденции, — говорит старший экономист Института экономической политики Хайди Ширхольц. – Сокращение рабочих мест все еще продолжается, но в то же время идет и их восстановление".

Некоторые представители правительства рассматривают сильный рост рабочих мест в мае как свидетельство того, что у федерального правительства больше нет необходимости доплачивать по 600 долларов в неделю к пособиям по безработице (эти выплаты должны завершиться в конце следующего месяца). Эти доплаты предусмотрены федеральным пакетом стимулирования и призваны помочь уволенным работникам в преодолении кризиса.

Ранее на этой неделе исследование Брукингского института показало, что экономики штатов, выплачивающих более щедрые пособия по безработице, восстанавливаются быстрее, темпы воссоздания рабочих мест в них выше, а увольнений меньше. С другой стороны, Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что продление выплаты дополнительных 600 долларов до января приведет к падению занятости до конца текущего года и в течение следующего года.

Правительство также распространило выплату пособий по безработице на тех, кто раньше не мог на них претендовать, в том числе на самозанятых работников и лиц, работающих по краткосрочным контрактам. На прошлой неделе по этой федеральной программе было подано 728 000 заявок. Эти данные учитываются отдельно от данных по заявкам, подаваемым на уровне штатов.

— Автор Sarah Chaney, sarah.chaney@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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