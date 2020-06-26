МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Гостиничные компании, культурные и образовательные учреждения, автоцентры и производители товаров первой необходимости включили в перечень системообразующих организаций России, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития.

"В перечень системообразующих организаций вошли театры, филармонии, концертные организации, музеи, музеи-заповедники, гостиничные компании, автомобильные дилерские центры, производители товаров первой необходимости, организации в сфере образования", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. "С учетом новых отраслей и предложений профильных ведомств перечень расширен 222 компаниями. В ближайшее время на сайтах отраслевых органов власти появится обновлённый перечень системообразующих организаций", — добавили в министерстве.

Как отмечается в сообщении, после расширения перечень системообразующих организаций российской экономики будет включать более 1300 предприятий, 43% которых относится к промышленности, 14% — к транспорту, 8% — к топливно-энергетическому комплексу, 8% — к сфере информации и связи, 7% — к сельскому хозяйству и пищеперерабатывающей промышленности, 6% — к строительству, 5% — к культуре, 3% — к сфере образования.

На текущий момент в общем списке системообразующих 1137 предприятий. Каждое из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе, субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.