МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Потребительские доходы в США в мае снизились на 4,2% по сравнению с апрелем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

Расходы потребителей выросли на 8,2% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения доходов на 6%, и роста расходов — на 9%.

Располагаемые доходы населения в США в мае снизились на 4,9%, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, снизились на 5% по сравнению с апрелем.

"В мае на оценку доходов и расходов повлиял ответ на распространение COVID-19. Государственные платежи, направленные на восстановление экономики, по-прежнему производились, но в меньших объемах, чем это было в апреле… ", — говорится в релизе министерства.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по социальному страхованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.