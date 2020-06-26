ПУТИН ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ

Во вторник президент Владимир Путин вновь обратился к гражданам. Он констатировал, что Россия в целом успешно справляется с последствиями пандемии, а также обозначил ряд мер, направленных на поддержку экономики и граждан. В частности, глава государства предложил отказаться от плоской шкалы налогообложения и расширить льготную ипотеку в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Петербурге — до 12 млн рублей. Отдельно стоит отметить предложение снизить налоговую нагрузку на IT-компании. Путин предложил провести в отрасли налоговый маневр — существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ), изменив ставку страховых взносов на 7,6% с нынешних 14%, а также бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний из этой сферы до 3% с нынешних 20%. Еще одна новация коснется самозанятых – этот статус можно будет получать не с 18, а с 16 лет.

Говоря о поддержке граждан, президент заявил о необходимости выплатить в июле дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Эта единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Тем, кто уже получил выплаты в предыдущие месяцы, никаких дополнительных заявлений писать не потребуется – деньги перечислят автоматически. Граждане, которые не получили выплаты, могут обратиться в ПФР за их назначением до 1 октября этого года. Они получат деньги единой суммой. Также глава государства предложил продлить выплаты соцработникам и продолжить поддержку семей, где граждане потеряли работу. По словам премьера Михаила Мишустина, который уже подписал соответствующее постановление, на эти цели будет направлено более 270 млрд рублей.

НАЛОГ НА БОГАТСТВО

На одной принципиальной идее, озвученной Путиным в ходе обращения – повышении налога на доходы физических лиц на доходы платы свыше 5 млн рублей в год – следует остановиться более подробно. С января 2021 года упомянутые доходы будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%. Все, что до 5 млн рублей, будет облагаться налогом, исходя из ставки в 13%. По словам президента, эта мера позволит привлечь в бюджет порядка 60 млрд рублей. Средства от повышения НДФЛ будут направляться только на лечение детей с орфанными заболеваниями. Путин заявил, что эти средства в бюджете "окрасят", чтобы их нельзя было пустить на какие-либо другие цели. При этом потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе. В частности, свои предложения может внести Общественная палата.

И представители власти, и эксперты оценили данное предложение позитивно, указав, что фактически речь идет об аккуратном упразднении плоской шкалы подоходного налога. Единая 13-процентная ставка была введена в свое время, чтобы предотвратить сокрытие доходов, теперь же, по примеру большинства развитых стран, от нее следует постепенно отказываться. Следующим возможным шагом называют введение дополнительного налога на сверхдоходы и снижение НДФЛ для наименее обеспеченных граждан. Это будет отвечать идее социальной справедливости и современным реалиям, когда в большинстве стран разрыв между богатыми и бедными постоянно растет, уверены эксперты. Пока Путин предложил лишь еще одну дополнительную новацию для бизнесменов, у которых есть бизнес за рубежом — упростить схему уплаты налогов. Ежегодно такие граждане будут платить фиксированную сумму в 5 млн рублей без предоставления дополнительной отчетности.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ

Согласно обнародованному на этой неделе проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021-2023 годы, средний размер пенсии по старости в 2021 году может вырасти с 17,4 тысячи рублей в 2021 году до 19,2 тысячи рублей — в 2023 году. Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9%, в 2023 году — 5,6%. Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на указанный период не запланирована. Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам был внесен в Госдуму отдельно, однако его не поддержало правительство. Индексация выплат для этой категории заложена в поправки к Конституции, вынесенные на общероссийское голосование. Если поправки примут, то пенсии им будут индексировать, равно как прочим категориям получателей, по умолчанию.

По мнению экспертов, анонсированное российскими властями увеличение пенсий не позволит пенсионерам зажить обеспеченной жизнью. Более того, два года назад пенсионный возраст повышали именно для увеличения пенсионных выплат, и все ожидали значительно большей индексации, чем заявленная сегодня. Согласно ратифицированной Россией конвенции МОТ, коэффициент замещения утраченного заработка пенсией должен быть на уровне не ниже 40%. Однако на фоне сокращения реальных доходов из-за пандемии коронавируса даже 200-400 рублей окажутся для пожилых людей далеко не лишними, поэтому любые усилия по повышению дохода этой категории граждан нужно приветствовать.

КАЛВИ НЕ ДАЛИ ПОСЛАБЛЕНИЙ

На этой неделе первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 13 августа срока домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, у которого врачи нашли злокачественную опухоль, и другим фигурантам дела. В ходе заседания защита Калви просила признать решение нижестоящей инстанции незаконным или смягчить условия домашнего ареста, в частности, разрешить страдающему от болезни американцу ежедневные прогулки. Следователь и прокурор в свою очередь просили оставить решение Мосгорсуда в силе. С их точки зрения, основания для избрания или продления меры пресечения не отпали, причин для её изменения нет. При этом остались хоть и минимальные, но основания полагать, что обвиняемые могут скрыться.

Инвестфонд Baring Vostok назвал отказ суда в замене домашнего ареста фигурантам дела, включая Калви, неправомерным и нелогичным. По данным фонда, все факты свидетельствуют об отсутствии какого-либо состава преступления, и ни у кого не осталось сомнений в их невиновности, и дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления. Следствие по нему длится уже полтора года. По данным обвинения, Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Однако, по данным независимой экспертизы, на которые ссылаются адвокаты, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.

"ЯНДЕКС" И СБЕРБАНК РАЗВОДЯТСЯ

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете". Как стало известно, "Яндекс" планирует выкупить у Сбербанка 45% компании Yandex.Market B.V. (бренды "Яндекс.Маркет", "Беру" и другие) за 42 млрд рублей — компания в целом оценена в 87,3 млрд рублей. После закрытия сделки "Яндекс" консолидирует 100% "Яндекс.Маркета", при этом часть акций, как и раньше, будет выделена под мотивационную программу сотрудников. В свою очередь, крупнейший банк РФ выкупает долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" и станет единственным собственником компании. Предварительная стоимость сделки — 2,4 млрд рублей, окончательная сумма будет зависеть от курса доллара перед завершением сделки и даты ее закрытия. Стороны ожидают, что это произойдет в третьем квартале 2020 года.

Как объяснил первый зампред правления банка Лев Хасис, банк и компания решили "развестись" из-за нарастающей конкуренции между своими экосистемами. При этом интернет-компания и банк останутся партнерами по многим направлениям. Тем не менее, данная сделка снимает с банка целый ряд ограничений, ранее предусмотренных соглашениями с "Яндексом", и дает ему новые возможности в развитии сегмента электронной коммерции. В свою очередь, "Яндекс" для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив планирует привлечь 800 млн долларов за счет размещения вновь выпущенных акций класса "А". В числе покупателей будет "ВТБ Капитал". В ВТБ уже назвали это сотрудничество перспективным и открывающим возможности для стратегического партнерства по ряду направлений.

TELEGRAM ЗАПЛАТИТ ЗА GRAM

В четверг суд в США обязал Telegram вернуть 1,2 млрд долларов покупателям криптовалюты Gram и выплатить 18,5 миллиона долларов компенсации. Решением суда Telegram также обязан в течение предстоящих трех лет уведомлять Комиссию по ценным бумагам (SEC) о намерении выпуска любого вида криптовалюты или подобных ей инструментов за 45 дней до начала использования этих технологий. После оглашения решения суда основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что компания уже вернула инвесторам более 1,2 млрд долларов, вложенных в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), заблокированный властями США. Средства, по его словам, были возвращены напрямую или в виде кредитов. Он также отметил, что ждет продолжения реализации других проектов и возможностей для инноваций, и надеется, что нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной для других в будущем.

По мнению экспертов, выплата средств инвесторам никак не отразится на работе самого мессенджера – бюджеты разные, к тому же, Дурову, скорее всего, удалось договориться со многими кредиторами о реструктуризации. Однако Telegram после неудачи с проектом TON должен задуматься о поисках финансирования. Поскольку мессенджер не получает прямых доходов, возможно, через некоторое время рынку может быть предложена сделка по продаже части доли в мессенджере или по выходу на IPO компании Telegram.