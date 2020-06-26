МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2035 года, соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Правительству РФ в трехмесячный срок утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года", — говорится в тексте документа.

Согласно указу, в трехмесячный срок после утверждения нацпрограммы в президентский Совет по стратегическому развитию и национальным проектам должны быть внесены предложения о включении в национальные проекты мероприятий, направленных на достижение поставленных в документе целей социально-экономического развития Дальнего Востока.

Правительству РФ также поручено с 2021 года ежегодно не позднее 20 апреля докладывать о реализации соответствующей нацпрограммы.