МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по окончательной оценке, поднялся до 78,1 пункта с уровня мая в 72,3 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали рост показателя до 79 пунктов, предварительная оценка предполагала увеличение до 78,9 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в июне, по окончательной оценке, вырос до 87,1 пункта с уровня предыдущего месяца в 82,3 пункта, а индекс экономических ожиданий — до 72,3 пункта с 65,9 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.