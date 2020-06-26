МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле 2020 года выросла на 3,7 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 36,7%, сообщает Росстат.

По оперативным данным службы, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, госучреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 2,509 триллиона рублей (33,5 тысячи организаций получили 5,133 триллиона рублей прибыли, 19,4 тысячи организаций имели 2,624 триллиона рублей убытка). В январе-апреле 2019 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял 5,508 триллиона рублей.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 46,4% с 37,6% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 35,3% организаций против 31,1% годом ранее. В строительстве убыточными оказались 32,9% компаний против 33,3% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 27,7% компаний против 25,5% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 22,6% против 22%. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 37% против 34,3%.