МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. После того, как международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) понизило рейтинг Канады, теперь лишь 10 стран оценены агентством на наивысшем уровне "AAA", это самое низкое число с 1998 года, сообщило агентство Рейтер.

"После понижения рейтинга Канады в среду, теперь у Fitch наименьшее количество рейтингов "AAA" с 1998 года. Теперь рейтинг "AAA" имеют 10 стран, это меньше 10% от числа оцененных агентством государств и наименьшая зафиксированная когда-либо доля в портфолио суверенных рейтингов", — пишет агентство.

Наибольшее число стран с наивысшим рейтингом было в период с августа 2004 года по апрель 2009 года — от 16 до 19 стран, это период наибольшей стабильности по рейтингам "AAA", следует из подсчетов агентства.

Первой наивысший рейтинг потеряла Япония (в 1998 году у Fitch и в 2001 году у S&P Global Ratings). Затем последовали и другие страны, среди которых в том числе Франция, Испания и Великобритания, а у S&P — США.

Однако есть и примеры повышений суверенных рейтингов до наивысшего уровня. Так, Канада, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Дания и Австралия вернули себе рейтинг "AAA" от S&P, потеряв его ранее. Но ни одна страна не смогла вернуть себе этот рейтинг, сниженный Fitch, отмечает агентство.