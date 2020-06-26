МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Эффект от налогового маневра для IT-компаний будет зависеть от того, какую прибыль они будут показывать в ближайшем будущем, сообщили эксперты в рамках онлайн-эфира Центра стратегических разработок (ЦСР) о главных изменениях в налоговой политике России.

Президент РФ Владимир Путин во вторник в ходе обращения к гражданам предложил провести в отрасли информационных технологий налоговый маневр — существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ), изменив ставку страховых взносов на 7,6% с нынешних 14%, а также бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний из этой сферы до 3% с нынешних 20%.

"Общий эффект от налогового маневра в итоге будет зависеть от того, какую налогооблагаемую прибыль компания будет показывать в ближайшем будущем, если эта прибыль будет стабильной, либо она не будет снижаться существенным образом, то тогда на экономику налога на прибыль компании в целом получат положительный эффект от налогового маневра", — сказал директор по налогам "Лаборатория Касперского" Андрей Серов.

"Если же прибыль будет снижаться, а пока есть определенные сигналы, что это будет происходить, и по итогам года пока сложно спрогнозировать какую налогооблагаемую прибыль компания заработает, то при отсутствии позитивного эффекта по налогу на прибыль в силу ее отсутствия общий эффект от налогового маневра будет либо отрицательным, либо близкий к нулю для компаний, но опять же это эффект для экспортно-ориентированных ИТ компаний", — добавил он.

При этом российские компании будут терять больше в силу того, что в их структуре российские продажи занимают существенную часть и они во многом ориентированы на B2C сегмент, а не на B2B где потери по НДС можно избежать.

Руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян обратил внимание на то, что прорабатываемая на данный момент отмена освобождения от НДС даст преимущество экспортерам, так как они смогут теперь принимать входящие НДС вычеты и при этом, не начислять исходящий НДС в России на свои продукты. "Однако вместе с этим, НДС начнет облагаться программное обеспечение, реализуемое IT-компаниями на внутреннем рынке", — заключил эксперт.