МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Выделение МВФ Украине очередной программы поддержки на 5 млрд долларов предполагает достаточно серьезные уступки кредиторам во многих сферах. При этом большая часть заработанных бюджетом средств пойдет на выплаты фонду, а не на развитие собственной экономики, что с большой долей вероятности навсегда сделает Украину заложницей Запада и приведет к потере ею суверенитета, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Совет управляющих МВФ одобрил новую stand-by программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов, первый транш составил 2,1 млрд долларов. На настоящий момент он уже перечислен, следующий транш ожидается в сентябре.

Наличие 5-миллиардной программы с МВФ дало Киеву возможность получить второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро. Всего, по словам главы минфина Украины Сергея Марченко, страна рассчитывает до конца года получить 3,5 млрд долларов от МВФ по новой программе, до 1 млрд долларов — от Всемирного банка, а также более 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Совокупный государственный долг страны на сегодняшний день составляет около 82 млрд долларов. По оценке МВФ, это 93% ее ВВП. При этом в этом году нужно выплатить внешним кредиторам около 14 миллиардов долларов. По мнению экспертов, это практически невозможно, учитывая спад экономики из-за пандемии.

ОТДАТЬ НА СЪЕДЕНИЕ

Для получения этих денег МВФ и официальный Киев подписали меморандум. Этот документ содержит мероприятия и условия, которые планирует реализовать и соблюдать правительство Украины и Национальный банк Украины в течение периода действия программы в 2020-2021 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей по программе.

Разумеется, подписание меморандума не обошлось без уступок, на которые пришлось пойти киевским властям. Программа stand-by охватывает такие сферы как фискальная и монетарная политика, работа с финансовым сектором, энергетика и борьба с коррупцией. Одним из ключевых требований являлось проведение земельной реформы, отменяющей мораторий на продажу сельхозземель. Причем скупать земли и ресурсы страны по стандартным правилам фонда можно будет не за живую валюту, а за доход от ранее выпущенных госбумаг.

Предполагается изменение законов о банковском деле и о судах. Кроме того, требования МВФ всегда включают в себя сокращение расходов на социальные нужды — пенсионное обеспечение, образование, науку, медицину.

Неудивительно, что меморандум с МВФ вызвал бурное недовольство в политических кругах страны. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд по этому вопросу, назвав происходящее "сдачей суверенитета". Другие депутаты также считают, что страна "отдана на съедение МВФ".

В свою очередь, премьер Украины Денис Шмыгаль заверил, что фонд не вмешивается во внутренние дела Украины, а меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования не противоречит программе деятельности правительства. При этом, по его словам, в меморандуме с МВФ есть ограничения, не позволяющие "откатить назад" реформы.

Как ранее отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, новая программа поддержки Украины связана с большим риском и неопределенностью. По ее мнению, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики.

КРЕДИТНОЕ РАБСТВО ИЛИ ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ?

Эксперты по-разному оценивают перспективы Украины после подписания меморандума.

"Страна действительно оказалась в "кредитном рабстве" у мировых финансовых организаций, как уже происходило неоднократно и со многими другими странами, прошедшими через "жесткие смены режима", — считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

По сути, на сегодняшний день не нужно войны для того, чтобы заполучить дополнительные ресурсы, земли, новых потребителей. Достаточно революции с последующим выдвижением правительства, которое будет выражать абсолютную лояльность для внешних кредиторов, говорит она.

Таким образом, с одной стороны, стране выдаётся кредит организацией МВФ, за которой стоят страны западного мира, а с другой — на эти деньги закупаются товары, произведенные опять же западными странами.

В свою очередь, ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков напоминает, что МВФ, как правило, не предоставляет финансирование в тех случаях, если есть очень высокие риски невозврата платежей. "Долг к ВВП на уровне 93% ещё не является критичным. У многих стран он превышает 100%. Другое дело, что МВФ в обмен на финансирование требует реализацию определенных реформ, которые далеко не всегда позитивно воспринимаются обществом", — рассуждает он.

Одним из обнадеживающих моментов является то, что страна пока справляется с тем, чтобы сводить платежный баланс с профицитом. В 2019 году профицит сводного платежного баланса составил около 6 млрд долларов. Дефицит текущего счета платежного баланса сократился до 1,1 млрд долларов.

КОРМИТЬ ЗАПАД, А НЕ СЕБЯ

Таким образом, в общем и целом государство пока справляется с долговой нагрузкой, констатируют эксперты. Однако без обеспечения опережающего роста экономики обслуживание внешнего долга будет становиться всё более трудной задачей.

"Если соотношение долга к ВВП превысит 100%, то для инвесторов это будет означать повышение риска, и, как следствие, неизбежный рост стоимости заимствований. Поэтому текущая программа от МВФ – это одна из последних возможностей относительно дешевого финансирования. К тому же выделение остальных средств МВФ еще не гарантировано, так как фонд проводит регулярную оценку условий предоставления кредита, и торможение экономических реформ может стать причиной отказа", — указал Кочетков.

Но даже если все обещанные фондом деньги будут перечислены Киеву, особого позитива ждать не приходится, полагает Новикова. Выдачей дополнительных кредитов МВФ провоцирует Украину работать в большей степени на выплату процентов по ним, нежели на подъем собственной экономики.

Более того, население Украины составляет на текущий момент около 42 млн человек, а это большой рынок потребительских товаров. Если мораторий на продажу сельхозземель действительно отменят, чего с нетерпением ожидают в Брюсселе, то можно будет наблюдать абсолютную капитуляцию Украины перед западными странами, полную ее зависимость от кредитных денег, получаемых последние годы от МВФ, заключила она.