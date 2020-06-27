МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Официальные лица в Пекине предупредили власти США, что вмешательство во внутренние дела Китая может поставить под угрозу выполнение первой фазы торговой сделки, сообщает Wall Street Journal.

"Пекин начал без какого-либо шума транслировать Вашингтону сообщение: давление со стороны США в вопросах, затрагивать которые запрещено, может поставить под угрозу китайские закупки сельскохозяйственных и других товаров США в рамках первой фазы торговой сделки", — пишет издание. К спорным вопросам относится прежде всего независимость Гонконга и Тайваня и введение США санкций за нарушение прав уйгуров.

Издание отмечает, что член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, на встрече с госсекретарем США Майком Помпео на прошлой неделе подтвердил приверженность Китая выполнению торговой сделки, однако сообщил о недовольстве Китая подобными действиями и подчеркнул, что обе стороны должны "работать сообща". Как сообщает издание со ссылкой на источник, китайская сторона, таким образом, дала понять, то "США не следует заходить слишком далеко при вмешательстве", а "границы допустимого нельзя переходить".

Издание также отмечает заявление главы делегаций на торговых переговорах США и Китая вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ: "Обе страны должны создать условия и атмосферу и исключить вмешательство, чтобы совместно реализовать первую фазу сделки".

По словам источников, этим заявлением Лю Хэ хотел напомнить США, что в Китае растет недовольство их действиями и что китайские лидеры столкнутся с трудностями, когда будут оправдывать наращивание закупок в рамках торговой сделки "на фоне серьезной критики в адрес Вашингтона".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США вводят визовые ограничения против чиновников компартии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека". Посольство КНР в США назвало визовые ограничения против китайских чиновников, введенные Вашингтоном из-за Гонконга, неверным решением и призвало его отменить.