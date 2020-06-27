МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Министерство юстиции США, как ожидается, в ближайшие несколько месяцев подаст в суд на Google и обвинит компанию в монополизации рынка рекламных технологий, сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, в пятницу представители минюста и чиновники, которые занимаются антимонопольной деятельностью, провели онлайн-встречу, на которой обсудили предполагаемый иск. Как сообщает издание, окончательное решение относительно обвинений в отношении Google будет принимать генеральный прокурор США Уильям Барр. Как ожидается, это произойдет в ближайшие несколько недель.

В предполагаемом иске, как отмечает издание, будут содержаться обвинения Google в монополизации рынка рекламных технологий и технологий поиска, связанные, в частности, с тем, что компания заключала контакты с Apple и производителями мобильных телефонов на операционной системе Android, требующих установки поисковой системы "по умолчанию". Официальный представитель минюста США отказался комментировать изданию эту информацию.

В июне 2019 года судебный комитет палаты представителей США проинформировал, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщали, что антимонопольное расследование коснется таких технологических гигантов, как Facebook, Amazon, Google и Apple.

В сентябре прошлого года генеральные прокуроры 50 штатов объявили о начале своего расследования в отношении компании Google, которую заподозрили в монополии на рынке рекламы и поисковых услуг в интернете. Как заявлял генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон, каждую минуту на площадке Google осуществляется 3,8 миллиона поисковых операций и "текут миллионы рекламных денег", а Google контролирует результаты большинства этих поисков.