КИЕВ, 27 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк принял решение о предоставлении Украине 350 миллионов долларов в рамках первого займа на поддержку реформ, необходимых для экономического восстановления, сообщила пресс-служба банка.

Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе, до 1 миллиарда евро от Всемирного банка, а также более 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине 350 миллионов долларов США в рамках первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления, на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления. Этот заем также поможет смягчить последствия пандемии COVID-19", — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти средства должны пойти на укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках, поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора, усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.

По данным пресс-службы, эта помощь является одной из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая часть будет направлена "на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению".